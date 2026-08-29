📷⚡️С космодрома Тайюань 25 августа 2026 года осуществлён пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-6С» (Y1), доставившей на околоземную орбиту семь космических аппаратов различного назначения.
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