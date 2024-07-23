Во Владивостоке введен режим повышенной готовности из-за дождей

Из-за непогоды, обрушившейся на Владивосток, в городе введен режим повышенной готовности. Такое решение приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.
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