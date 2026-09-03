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Путин отметил работу России и Индонезии в энергетике и сельском хозяйстве

Путин отметил работу России и Индонезии в энергетике и сельском хозяйстве

РИА Новости/Кристина Соловьёва Президент России Владимир Путин 3 сентября на полях Восточного экономического форума встретился с индонезийским лидером Прабово Субианто.

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