Алаев об отказе Пьянича играть с Россией в 2022-м: «Человек приехал, значит, мнение поменял. Давайте не будем вспоминать его слова, а насладимся его игрой»

Сегодня 34-летний полузащитник дебютировал в рамках Мир РПЛ за ЦСКА в матче против «Динамо» (2:1). Ранее футболист сборной Боснии и Герцеговины выступал против проведения товарищеского матча со сборной России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии