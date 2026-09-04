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Новости Брянска

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Хоккейный клуб «Брянск» выступит в новом сезоне в РХЛ

Хоккейный клуб «Брянск» выступит в новом сезоне в РХЛ

В новом сезоне соревнования примут участие 25 команд, разделённых на две конференции, старт регулярного чемпионата запланирован на 3 октября.

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