Украина, когда предлагает ввести перемирие, просто пытается получить передышку для себя. Такое заявление сделал Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам […] The post Общественник Рогов назвал подделкой договор, который Украина предлагает России first appeared on LentaMsk.
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