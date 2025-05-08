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Общественник Рогов назвал подделкой договор, который Украина предлагает России

Украина, когда предлагает ввести перемирие, просто пытается получить передышку для себя. Такое заявление сделал Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам […] The post Общественник Рогов назвал подделкой договор, который Украина предлагает России first appeared on LentaMsk.

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