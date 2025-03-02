Заговариваем талую воду из снега или льда от напастей и сглазов. И заговор на желание. Мартовская вода

А вы знаете, что снег в марте считается благодатным? Его собирают и воду из него берегут. Эту талую воду называют мартовской, используют для смыва сглазов, порч, негатива, как целебную при болезнях и проч.
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