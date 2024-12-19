Речан допускает, что тарифы на электроэнергию могут вырасти

Тарифы на электроэнергию могут вырасти, если «Газпром» не выполнит свои обязательства и не будет поставлять природный газ в Приднестровский регион, заявил премьер-министр Дорин Речан в эфире передачи Secretele Puterii на Jurnal TV.
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