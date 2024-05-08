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Поисковики МЧС нашли под Тверью останки более 30 пропавших красноармейцев

Поисковики МЧС нашли под Тверью останки более 30 пропавших красноармейцев

В районе, где в 1942 году велись ожесточенные бои Ржевско-Сычевской операции, в рамках весенней Вахты Памяти поисковым отрядом «ФИПО-АГПС» академии ГПС МЧС России были подняты останки 31 павшего бойца Красной армии.

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