Поисковики МЧС нашли под Тверью останки более 30 пропавших красноармейцев

В районе, где в 1942 году велись ожесточенные бои Ржевско-Сычевской операции, в рамках весенней Вахты Памяти поисковым отрядом «ФИПО-АГПС» академии ГПС МЧС России были подняты останки 31 павшего бойца Красной армии.