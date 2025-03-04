Киберэксперт Иевлев связал самозапрет на кредит с новыми видами мошенничества

Киберэксперт и глава отдела информационной безопасности группы компаний "Гарда" Виктор Иевлев заявил, что ввод самозапрета на кредит приведет к появлению новых видов мошенничества, направленных на обход этой меры.
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