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Футболиста «Боруссии» Карецаса госпитализировали во время матча Лиги чемпионов

Футболиста «Боруссии» Карецаса госпитализировали во время матча Лиги чемпионов

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Греции Константинос Карецас был доставлен в больницу после резкого ухудшения самочувствия во встрече общего этапа Лиги чемпионов с «Вильярреалом».

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