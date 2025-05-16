Politico: В ЕС испугались антиукраинского объединения Орбана, Фицо и Симиона

В Евросоюзе опасаются, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер Словакии Роберт Фицо и лидер румынской националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион объединятся против Украины.
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