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Власти Екатеринбурга будут платить мигрантам за отправку на СВО

Власти Екатеринбурга будут платить мигрантам за отправку на СВО

Мэр города Алексей Орлов подписал постановление, которое расширяет круг получателей выплаты.Власти Екатеринбурга будут платить мигрантам, которые пожелают отправиться на специальную военную операцию.

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