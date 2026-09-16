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За рулем

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«Газпромнефть-СМ» представила новую технологию производства трансформаторных масел

«Газпромнефть-СМ» представила новую технологию производства трансформаторных масел

На международной научно-практической конференции в Омске «Газпромнефть – смазочные материалы» представила специалистам энергетической отрасли новые отечественные решения для высоковольтного оборудования.

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