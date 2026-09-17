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Парадокс выпечки: почему датчане, съедающие 57 кг сахара в год, стройнее россиян

Парадокс выпечки: почему датчане, съедающие 57 кг сахара в год, стройнее россиян

Дания входит в число самых стройных стран Северной Европы. При этом датчане обожают сладкую выпечку. В чем же их секрет? фото: MediaRec/Getty ImagesДатчане обожают выпечку — слоеную, маслянистую и очень калорийную.

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