Парадокс выпечки: почему датчане, съедающие 57 кг сахара в год, стройнее россиян

Дания входит в число самых стройных стран Северной Европы. При этом датчане обожают сладкую выпечку. В чем же их секрет? фото: MediaRec/Getty ImagesДатчане обожают выпечку — слоеную, маслянистую и очень калорийную.
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