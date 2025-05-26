БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Транспортная инфраструктура Азербайджана и Каспий как «узкое место» Срединного коридора

Транспортная инфраструктура Азербайджана и Каспий как «узкое место» Срединного коридора

Чем бакинский порт важен для Запада и Китая Азербайджан приступает к масштабным реформам и сотрудничеству в транспортно-логистическом секторе, опираясь на возможности, предоставляемые торговым маршрутом «Средний коридор».

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