Транспортная инфраструктура Азербайджана и Каспий как «узкое место» Срединного коридора

Чем бакинский порт важен для Запада и Китая Азербайджан приступает к масштабным реформам и сотрудничеству в транспортно-логистическом секторе, опираясь на возможности, предоставляемые торговым маршрутом «Средний коридор».
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