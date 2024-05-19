В продаже появился суперкар Ferrari 296 GTB в стиле McDonald's

Ferrari 296 GTB стал первым дорожным суперкаром итальянской марки с двигателем V6, поскольку ранее аналогичный силовой агрегат устанавливался только на формульные болиды, спортпрототипы и машины под маркой Dino.
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