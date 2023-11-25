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Первая лига. «Тюмень» в гостях у «Ленинградца», «Арсенал» сыграет с «КАМАЗом»

Первая лига. «Тюмень» в гостях у «Ленинградца», «Арсенал» сыграет с «КАМАЗом»

В воскресенье «Химки» примут СКА. В понедельник «Динамо» Махачкала сыграет дома с «Торпедо», «Алания» – с «Акроном».

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