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Витольд Банька: «Олимпиада-2022 очень важна, поскольку будет и дальше внедряться анализ сухих пятен крови. Это многообещающее развитие для антидопингового движения»

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька рассказал о преимуществах метода тестирования пятен сухой крови.

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