"Ведомости": садоводов обяжут использовать земельные участки в течение трех лет

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Росреестра в Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, согласно которым владельцы земельных участков обязаны начать их освоение в течение трех лет.