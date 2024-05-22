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"Ведомости": садоводов обяжут использовать земельные участки в течение трех лет

"Ведомости": садоводов обяжут использовать земельные участки в течение трех лет

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Росреестра в Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, согласно которым владельцы земельных участков обязаны начать их освоение в течение трех лет.

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