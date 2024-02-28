Посол МИД счел целесообразным признать СБУ, ГУР и ВСУ террористами

Россия находит целесообразным признать на государственном уровне Службу безопасности Украины, главное управление разведки украинского минобороны и ВСУ террористическими организациями, сообщил в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.