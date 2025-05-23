Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В ДНР беспилотники пытались атаковать Зуевскую ТЭС Как сообщили в УФСБ России по ДНР, были перехвачены 4 беспилотника, которые были нацелены на Зуевскую ТЭС.