Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В ДНР беспилотники пытались атаковать Зуевскую ТЭС Как сообщили в УФСБ России по ДНР, были перехвачены 4 беспилотника, которые были нацелены на Зуевскую ТЭС.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В ДНР беспилотники пытались атаковать Зуевскую ТЭС Как сообщили в УФСБ России по ДНР, были перехвачены 4 беспилотника, которые были нацелены на Зуевскую ТЭС.
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