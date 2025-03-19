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101-летняя Ольга Минченко из Курска найдена родными и возвращается домой

101-летняя Ольга Минченко из Курска найдена родными и возвращается домой

101-летняя Ольга Минченко, эвакуированная из освобождённой Суджи, найдена родственниками из Тулы. Они заберут её к себе после временной потери связи.

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