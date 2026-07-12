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«Казакевич – прекрасная гонщица, но есть вопросы по стрельбе. Если она решит проблемы, то будет в лидерах сезона». Леонов о биатлонистке

Вице-президент федерации биатлона Свердловской области Юрий Леонов считает, что  Ирина Казакевич  может войти в число лидеров в новом сезоне.

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