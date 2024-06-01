Украинские обстрелы России и западные запреты — настоящие цели и задачи США и НАТО

Natalija Osminina

Ну, понятно, что США надеются, что Россия зачистит еще и Европу, ущерба для США ноль, а одним конкурентом меньше))). Но дальше автор уже пишет ерунду. Если Россия отбомбится по военным заводам в Европе или базам НАТО, то обвиняй Россию в агрессии-не обвиняй, страны НАТО в любом случае воевать с Россией не МОГУТ ФИЗИЧЕСКИ- оружия нет, контрактников с гулькин нос. Остальные мужики на войну идти не захотят, да и не могут- обмундирования для армии нет, оружия для них нет, а главное они не обучены. Тем более, что оружие Европы -это ничто в сравнении с Российским. И как говорят все специалисты, Европе надо по оптимистичным подсчетам 3 года, по оптимальным 8-9, чтобы накачать мускулы. А с учетом того, что Москва освободила Европу от африканских ресурсов, а сама поставлять не будет, то эти сроки растягиваются на вечность. Так, в чем смысл этой статьи? Поведать миру инсайдерскую информацию, что Россия будет бомбить Европу? Так мы уже знаем- Путин сказал. И пишут всякую хрень и пишут.. тьфу.