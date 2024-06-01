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Украинские обстрелы России и западные запреты — настоящие цели и задачи США и НАТО

Украинские обстрелы России и западные запреты — настоящие цели и задачи США и НАТО

История с намерением Запада то ли снять запрет на использование поставляемых им вооружений по территории России в границах января 2104 года, то ли его сохранить приобрела незаслуженно громкое звучание в российском информационном пространстве.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Ну, понятно, что США надеются, что Россия зачистит еще и Европу, ущерба для США ноль, а одним конкурентом меньше))). Но дальше автор уже пишет ерунду. Если  Россия отбомбится по военным заводам в Европе или базам НАТО, то обвиняй Россию в агрессии-не обвиняй,  страны НАТО  в любом случае воевать с Россией не МОГУТ ФИЗИЧЕСКИ- оружия нет, контрактников с гулькин нос.  Остальные мужики на войну идти не захотят, да и не могут- обмундирования  для армии нет, оружия для них нет,  а главное они не обучены. Тем более, что оружие Европы -это ничто в сравнении с Российским. И как говорят все специалисты, Европе надо по оптимистичным подсчетам 3 года, по оптимальным 8-9, чтобы накачать мускулы. А с учетом того, что Москва освободила Европу от африканских ресурсов, а сама поставлять не будет, то эти сроки растягиваются на вечность.  Так, в чем смысл этой статьи? Поведать миру инсайдерскую информацию, что Россия будет бомбить Европу? Так мы уже знаем- Путин сказал. И пишут всякую хрень и пишут.. тьфу.
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