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«Снимали с пальцев перстни». Зачем большевики вскрывали могилы русских царей

«Снимали с пальцев перстни». Зачем большевики вскрывали могилы русских царей

После прихода к власти в России большевики поставили перед собой цель полностью преобразовать страну и общество в соответствии со своей идеологией.

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