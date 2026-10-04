Форвард «Трактора» Рольгизер: «Чувствую доверие штаба Гордона»

Нападающий «Трактора» Михаил Рольгизер отметил, что при тренере Скотте Гордоне команда стала больше контролировать шайбу и играть на высоких скоростях, а его личное игровое время выросло в среднем на пять минут за матч.
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