Обвиняемый по делу об отмывании денег экстрадирован из Нидерландов

Гражданин Республики Молдова, фигурант дела об отмывании денег, расследуемого Национальным центром по борьбе с коррупцией, был задержан вчера вечером в Международном аэропорту Кишинева после экстрадиции из Нидерландов.
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