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Регионы России

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В Китае бездомный мужчина обнаружил на счету более 63 тысяч долларов

В Китае бездомный мужчина обнаружил на счету более 63 тысяч долларов

В Китае 71-летний мужчина по фамилии Жу, проживший более двух десятилетий в крайней бедности и зарабатывавший сбором вторсырья, неожиданно узнал, что на его банковском счете скопилось более 63 тысяч долларов.

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