Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик поделился информацией о том, что он направил письма на тему безопасности судоходства в Черном море президенту Российской Федерации Владимиру Путину, Владимиру Зеленскому, а также турецкому лидеру Реджепу Эрдогану.
Гутерриш направил письма Путину, Зеленскому и Эрдогану по судоходству
Комментарии
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L
Lyudmila
Этот хомячок Гуттериш со своими прихвостнями еще что то пытается промямлить? И кто его слушать будет? ООН теперь это "половая тряпка" о которую вытирают ноги все кому не лень. На данный момент в ООН нет руководителя, есть только попка, повторяющий приказы США. Так что все эти письма не отправляя, можно сразу отнести в отхожее место, которое посещает сам Гуттериш, пусть подотрется.
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23 час.
Aнатолий Райков
Антоша,готовься переезжать,в город где вечная мерзлота.Может там думать начнёшь,а то у тебя в США мозга от тепла закисли и выполняешь приказа США.
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17 час.
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