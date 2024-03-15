Гутерриш направил письма Путину, Зеленскому и Эрдогану по судоходству

L

Lyudmila

Этот хомячок Гуттериш со своими прихвостнями еще что то пытается промямлить? И кто его слушать будет? ООН теперь это "половая тряпка" о которую вытирают ноги все кому не лень. На данный момент в ООН нет руководителя, есть только попка, повторяющий приказы США. Так что все эти письма не отправляя, можно сразу отнести в отхожее место, которое посещает сам Гуттериш, пусть подотрется.