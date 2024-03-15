Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 862 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Шишинов
    Шо, опять? Надо микрону послать (с оплатой абонентом) ВСЕ договора которые подписывала хранция и её чиновники и не вы...Макрон сообщил, ч...
  • Валерий Ребров
    Ну кто же разберет кто кого сооблазнял,тем более что сейчас девочки рано созреваютСемья 11-летней ш...
  • Роза Семиренко
    Ещё один предатель?!Вучич: у Запада е...

Гутерриш направил письма Путину, Зеленскому и Эрдогану по судоходству

Гутерриш направил письма Путину, Зеленскому и Эрдогану по судоходству

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик поделился информацией о том, что он направил письма на тему безопасности судоходства в Черном море президенту Российской Федерации Владимиру Путину, Владимиру Зеленскому, а также турецкому лидеру Реджепу Эрдогану.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
L
Lyudmila
Этот хомячок Гуттериш со своими прихвостнями еще что то пытается промямлить? И кто его слушать будет? ООН теперь это &quot;половая тряпка&quot; о которую вытирают ноги все кому не лень. На данный момент в ООН нет руководителя, есть только попка, повторяющий приказы США. Так что все эти письма не отправляя, можно сразу отнести в отхожее место, которое посещает сам Гуттериш, пусть подотрется.
Ответить
23 час.
Aнатолий Райков
Антоша,готовься переезжать,в город где вечная мерзлота.Может там думать начнёшь,а то у тебя в США мозга от тепла закисли и выполняешь приказа США.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх