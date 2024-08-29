Данные об украинских наемниках и их преступлениях собирает следственный комитет (СК) России, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, сообщает 29 августа РИА Новости.
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