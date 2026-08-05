БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Памяти Л. Н. Гумилёва

Памяти Л. Н. Гумилёва

Л. Н. Гумилев Об одном мифе и сумеречном времени В цикле статей, посвященном Улусу Джучи, начало которому было положено материалом Золотая Орда на пути к традиционному исламу: от Бату к Берке, не раз упоминался Л.

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