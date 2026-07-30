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Экс-игрок «Зенита» рассказал, как отреагировал на критику Аршавина: «Формулировка задела, не скрою»

Экс-игрок «Зенита» рассказал, как отреагировал на критику Аршавина: «Формулировка задела, не скрою»

Защитник махачкалинского «Динамо» Александр Сандрачук в интервью корреспонденту Sport24 Денису Лебеденко рассказал, как воспринял критику со стороны Андрея Аршавина, когда выступал за «Зенит-2».

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