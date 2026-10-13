Посольство России в Париже: Франция прикрывает пиратство морским правом

Французские власти, ссылаясь на морское право, пытаются прикрыть откровенное пиратство. Об этом РИА «Новости» заявили в посольстве России в Париже, комментируя задержание танкера DF Peak.
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