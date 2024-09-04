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Кордоба просит у «Спартака» 4 млн евро в год. «Краснодар» купит Даку из «Рубина», если Джон уйдет (Legalbet)

По данным Legalbet, «быки» рассматривают возможность приобретения нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.

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