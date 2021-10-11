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Сборная Белоруссии уступила Чехии в матче отбора на футбольный ЧМ-2022

Сборная Белоруссии уступила Чехии в матче отбора на футбольный ЧМ-2022

Сборная Чехии одержала уверенную победу над командой Белоруссии в матче седьмого тура группы E квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года 11 октября в Казани.

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