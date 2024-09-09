Каким мог бы стать возрожденный McLaren F1

Как мог бы выглядеть McLaren F1, если бы он появился в наше время? Тут есть два очевидных ответа: 1) надо посмотреть на сегодняшние гиперкары Макларена и 2) прорывной дизайн экстремального гиперкара невозможно предугадать — в этом и смысл! А вот дизайнер Кевин Андерссон из шведского Гётеборга дал другой ответ.
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