19.09.24==Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима

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Фразу президента Казахстана о русской твердости охотно растиражировала немецкая пресса На фото: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (справа) и канцлер Германии Олаф Шольц (слева)  Запланированная в Астане после переговоров совместная пресс-конференция германского канцлера Шольца и президента Казахстана Токаева была отменена по инициативе казахстанской стороны сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию немецкого агентства DPA.

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