Экс-чиновника из Хакассии не отпустили из иркутской колонии

В ноябре 2020 года Владимир Бызов, экс-руководитель администрации главы Хакасии, осужден на 16 лет строгого режима и штраф в 85 млн рублей за создание преступного сообщества, мошенничество и взяточничество, пишет ТАСС.
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