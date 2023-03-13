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Объявлен победитель "Оскара" в номинации "лучший фильм года"

Объявлен победитель "Оскара" в номинации "лучший фильм года"

Стал известен победитель 95-й церемонии вручения наград Киноакадемии США в номинации "Лучший фильм года"Стоит отметить, что за главный приз "Оскара" соревновались сразу десять кинокартин среди которых: "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона, "Фабельманы" Стивена Спилберга, "Банши Инишерина" Мартина Макдоны, "Элвис" База Лурмана, "На западном фронте без перемен" Эдварда Бергера, "Тар" Тодда Филда, "Треугольник печали" Рубена Эстлунда, "Говорят женщины" Сары Полли и "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински.

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