Со взрывами бытового газа решили бороться рублем

В 2023 году не было месяца, чтобы СМИ не писали о взрывах бытового газа. Уберечь людей от опасности потерять свой дом, здоровье и даже жизнь, а также причинить такой вред своим соседям, призван закон, который принят Госдумой 2 апреля, а 3 апреля одобрен Советом Федерации.