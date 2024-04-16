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Парламентская газета

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Со взрывами бытового газа решили бороться рублем

Со взрывами бытового газа решили бороться рублем

В 2023 году не было месяца, чтобы СМИ не писали о взрывах бытового газа. Уберечь людей от опасности потерять свой дом, здоровье и даже жизнь, а также причинить такой вред своим соседям, призван закон, который принят Госдумой 2 апреля, а 3 апреля одобрен Советом Федерации.

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