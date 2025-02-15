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Парламентская газета

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Подписчикам гарантируют свежую прессу

Подписчикам гарантируют свежую прессу

Подписчик, не получивший вовремя экземпляр периодического печатного издания, сможет рассчитывать на неустойку за каждый день просрочки либо купить любимую газету или журнал в другом месте и потребовать компенсации с распространителя.

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