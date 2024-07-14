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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черчесов о том, что молодежи нет места в «Зените»: «У топ-клуб одна задача — брать титулы. На поле должны выходить сильнейшие, Семака бессмысленно обвинять в предвзятости» 

Черчесов о том, что молодежи нет места в «Зените»: «У топ-клуб одна задача — брать титулы. На поле должны выходить сильнейшие, Семака бессмысленно обвинять в предвзятости» 

— Сине-бело-голубые коллекционируют трофеи в России, но их нередко упрекают в том, что в составе нет места молодежи и своим воспитанникам.

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