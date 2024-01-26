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12 способов превратить сарай на заднем дворе в нечто более полезное

12 способов превратить сарай на заднем дворе в нечто более полезное

Ваш сарай на заднем дворе должен быть не только местом для хранения инструментовКаким бы скромным ни было пространство заднего двора, пристроенное к дому, оно может оказаться полезным, и один из простых и популярных способов благоустроить задний двор без особых затрат — установить сарай на заднем дворе.

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