12 способов превратить сарай на заднем дворе в нечто более полезное

Ваш сарай на заднем дворе должен быть не только местом для хранения инструментовКаким бы скромным ни было пространство заднего двора, пристроенное к дому, оно может оказаться полезным, и один из простых и популярных способов благоустроить задний двор без особых затрат — установить сарай на заднем дворе.