Золото продолжает ставить рекорды

Стоимость золота продолжает расти, обновляя рекордные значения, поскольку инвесторы проявляют больший интерес к активам-убежищам после того, как высказывания представителей ФРС укрепили ожидания снижения ключевой процентной ставки в сентябре.
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