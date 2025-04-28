Волонтёра, выложившего пост про мазут в Алуште, оштрафовали на 15 тысяч за распространение фейков.По словам главы администрации города Галины Огнёвой, пятна на камнях — это кровельная мастика, которую использовали для ремонта спасательного поста на пляже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии