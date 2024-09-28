Ольга Каширина

Откуда появится честная сделка, если Украина по наводке США подкатила к границам России. Надо было равнодушно смотреть, во что превращается ранее ьоагополучная страна? И ждать пока этот украинский нацизм уродует жизнь своих граждан и нашу тоже? Вся эта бандеровщина, готовая стрелять в русских, Донбасс и Луганск, и стрелявшая в них столько лет, разве заслуживает толерантного отношения? Все эти законы, принятые Зеленским, не только античеловечны и антигуманны, но и не практикуются в развитых странах.