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Политика как она есть

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Трамп ответил на вопрос о «справедливой» сделке между Россией и Украиной

Трамп ответил на вопрос о «справедливой» сделке между Россией и Украиной

Раскрывать суть «справедливой сделки» по разрешению украинского конфликта пока рано. Об этом заявил экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп, передает CNN.

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Комментарии
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Ольга Каширина
Откуда  появится честная сделка, если Украина  по наводке  США  подкатила к границам России.  Надо было равнодушно смотреть,  во что превращается  ранее ьоагополучная страна?  И ждать пока этот  украинский нацизм уродует жизнь своих граждан и нашу тоже? Вся эта бандеровщина, готовая   стрелять в русских, Донбасс  и Луганск, и стрелявшая в них столько лет, разве заслуживает   толерантного отношения? Все эти законы, принятые  Зеленским,  не только античеловечны и антигуманны, но и не практикуются в развитых странах.
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