Слово и дело

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Фильм «Переводчик» с Джейком Джилленхолом выйдет в российском прокате 1 июня

Фильм «Переводчик» с Джейком Джилленхолом выйдет в российском прокате 1 июня

Военный триллер «Переводчик» режиссера Гая Ричи появится в российских кинотеатрах 1 июня. В фильме главную роль исполнил американский актер Джейк Джилленхол.

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