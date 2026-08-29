MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Жесткий сигнал ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоул: Кевин Уорш предупредил о рисках высокой инфляции

Жесткий сигнал ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоул: Кевин Уорш предупредил о рисках высокой инфляции

Председатель Федеральной резервной системы США Кевин Уорш выступил со своей первой ключевой речью на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул, подав финансовым рынкам отчетливый «ястребиный» сигнал.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым