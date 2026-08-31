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Силы ПВО ночью уничтожили сотни вражеских дронов над Россией

Силы ПВО ночью уничтожили сотни вражеских дронов над Россией

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 239 вражеских дронов над Россией, сообщили 31 августа в Министерстве обороны РФ .

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